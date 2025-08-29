Kıbrıs Gazisi Celal Sarı'ya Madalya ve Berat Verildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Celal Sarı'ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Muamer Erol, Kurtuluş Mahallesi'nde eşi Emine Sarı ile yaşayan Celal Sarı'yı evinde ziyaret etti.

Vali Erol, 71 yaşındaki Sarı'ya madalya ve beratını sundu.

Sarı, madalya ve beratın kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, "Vatanımız için canımızı her zaman feda etmeye hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Sayın Valimize de yakın ilgisi dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkan Vekili Okyay Sarıhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ile İlçe Emniyet Müdürü Dursun Terzi de yer aldı.