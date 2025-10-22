Kıbrıs Gazisi Ahmet Yaraş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kıbrıs gazisi 72 yaşındaki Ahmet Yaraş, Vize ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze namazının ardından askeri törenle defnedilen Yaraş’ın törenine resmi yetkililer de katıldı.
Tedavi gördüğü Vize Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 72 yaşındaki Yaraş için Sergen köyünde tören düzenlendi.
Yaraş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına götürüldü.
Cenaze, okunan duaların ardından defnedildi.
Törene, Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da katıldı.
