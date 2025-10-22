Haberler

Kıbrıs Gazisi Ahmet Yaraş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Ahmet Yaraş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kıbrıs gazisi 72 yaşındaki Ahmet Yaraş, Vize ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze namazının ardından askeri törenle defnedilen Yaraş’ın törenine resmi yetkililer de katıldı.

Kıbrıs gazisi Ahmet Yaraş'ın cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Vize Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 72 yaşındaki Yaraş için Sergen köyünde tören düzenlendi.

Yaraş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına götürüldü.

Cenaze, okunan duaların ardından defnedildi.

Törene, Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Olaylı derbi sonrası 'hakaret' davasında Selahattin Baki'ye hapis istemi

Savcı, Fenerbahçeli eski yöneticinin hapsini istedi
Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri

Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.