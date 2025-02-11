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Kıbrıs Gazisi Ahmet Salih Akşan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Ahmet Salih Akşan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Trabzon'da Kıbrıs gazisi 72 yaşındaki Ahmet Salih Akşan'ın cenazesi, Gökçebel Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Trabzon'da Kıbrıs gazisi Ahmet Salih Akşan'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 72 yaşındaki Akşan için Akçaabat ilçesindeki Gökçebel Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Akşan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve vatandaşlar katıldı.

Akşan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Darıca Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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