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Kıbrıs gazisi Ahmet Saka son yolculuğuna uğurlandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Saka, askeri törenle defnedildi. Törene çok sayıda kişi katıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ahmet Saka, toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybeden Saka için Kara Mustafa Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Saka'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ortaova köyü mezarlığında askeri törenle defnedildi.

Törene gazinin yakınları, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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