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Kıbrıs Gazileri Başkonuş Yaylası'nda Stres Attı

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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kahramanmaraş Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve vefat eden gazi eşleri, yaklaşık 50 kişi olarak 1900 rakımlı Başkonuş Yaylası'na çıkarak temiz havada stres atma imkanı buldu. Dernek başkanı Tayfun Özbek, davet için teşekkür etti. İşletmeci Serdar Erdoğanyılmaz ise gazilere kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.

Kıbrıs gazileri Başkonuş Yaylasında stres attı

KAHRAMANMARAŞ - 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Kahramanmaraş Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve vefat eden gazi eşleri 1900 rakımlı Başkonuş Yaylası'na çıkarak temiz hava da stres attı.

Türkiye'nin yayla turizminin önemli rotalarından biri olan Başkonuş Yaylası, Kıbrıs gazilerini ağırladı. İş insanı Serdar Erdoğanyılmaz'ın daveti üzerine 1900 rakımlı yaylaya çıkan yaklaşık 50 gazi ve vefat eden gazi eşleri burada temiz havayı teneffüs edip stres atma imkanı buldu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Tayfun Özbek, "19 Eylül Gaziler günü nedeniyle Serdar abimizin daveti üzerine geldik. Bu anlamlı günde bizi davet edenlere çok teşekkür ederiz"

Başkonuş Yaylası İşletmecisi Serdar Erdoğanyılmaz ise, "Şehit ve gazilerimiz bu topraklarımızın gerçek sahipleridir. Bu alanlar onların yeri. Gazilerimiz misafir oldular her zamanda bu kapı onlara açık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel

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