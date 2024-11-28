Kıbrıs Cumhuriyeti'nden NATO Üyeliği Talebi

Kıbrıs Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Hristodulidis'in ağzından ilk kez resmi olarak NATO'ya üye olmak istediğini dile getirdi. Türkiye ise bu talebi "kabul edilemez bir gelişme" olarak nitelendirdi.Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, ülkesinin NATO'ya üye olmak istediğini dile getirdi.

Ülkesinde bir radyo programına katılan Hristodulidis, NATO üyesi Türkiye'nin bu isteğe karşı geleceğinin farkında olduklarını ancak buna rağmen Batı savunma ittifakına katılmak için doğru zamanda başvuruda bulunacaklarını söyledi. Ankara, Ada'nın bölünmüşlüğü devam ettiği ve kuzeyde kalan Kıbrıslı Türklerin karar süreçlerine dahil edilmediği sürece böyle bir üyeliğe prensip olarak karşı çıkıyor.

Konuyla ilgili bir soruya yanıt veren, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kıbrıs'ın talebini "kabul edilemez gelişme" olarak nitelendirerek NATO'nun genişlemesine yönelik kararların oy birliği ile alınabileceğini hatırlattı. Açıklamada ayrıca, "Bu girişim Kıbrıs meselesindeki hassas dengeyi bozacak ve çözüme yönelik müzakere süreçlerini olumsuz etkileyecektir" ifadesi kullanıldı. Hristodulidis: ABD'nin Kıbrıs'ta hava üssü olacak

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Ankara'nın tüm itirazlarına rağmen Washington ile askeri iş birliğini geliştirmesinin nedeninin de olası bir NATO üyeliği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Hristodulidis, ABD Hava Kuvvetleri'ne topraklarında bir üs vereceklerini bildirdi.

Güney Kıbrıs'ın Ortadoğu'ya yakınlığı, burada bulunan askeri üsleri stratejik açıdan değerli kılıyor. Örneğin Ada'nın güneyinden Lübnan'ın başkenti Beyrut'a olan mesafe, kuş uçuşu sadece 250 kilometre.

dpa / ET,JD

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