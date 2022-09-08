Kıbrıs Barış Harekatının tek şehit gazetecisinin eşyaları bağışlandı

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından tutsak edildikten sonra vurularak şehit edilen Gazeteci Adem Yavuz'un kişisel eşyaları ailesi tarafından Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Müzesine bağışlandı

SİVAS Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından tutsak edildikten sonra vurularak şehit edilen Gazeteci Adem Yavuz'un kişisel eşyaları ailesi tarafından Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Müzesine bağışlandı.

1974 yılında da görevini icra etmek üzere Kıbrıs Barış Harekatına katılan Gazeteci Adem Yavuz burada Rumlar tarafından tutsak edildikten sonra gözleri bağlı iken vurularak şehit edildi. Tedavi altına alınan Gazeteci Adem Yavuz, 26 Ağustos 1974 tarihinde Adana Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın tek gazeteci şehidi olarak bilinen Yavuz'un memleketi olan Sivas'ın Hafik İlçesi Çınarlı köyünde kişisel eşyaları ailesi tarafından Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Müzesine bağışlandı. Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Çınarlı köyüne giderek eşyaları teslim aldı. Yavuz'un eşyaları dernek binasında bulunan müzede sergilenecek.

"Amacımız Adem Yavuz ve bütün şehitlerimizi unutturmamak "

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, amaçlarının Adem Yavuz ve tüm şehitleri unutturmamak olduğunu söyleyerek, " Adem Yavuz'un hatıralarının olduğu ve burada ailesi tarafından saklanan emanetlerini olduğunu öğrendik. Derneğimiz tarafından kurulmuş olan şehitler müzemizde şehitlerimizin emanetlerini sergiliyoruz. Kıbrıs Barış Harekatındaki tek ve ilk olan basın şehidimiz Adem Yavuz'un emanetlerini alarak kendi derneğimizde sergilemek istedik. Çünkü müzemiz ve garnizon şehitliğinde bulunan müzemizde yaklaşık olarak yüz elli bir tane şehidimizin emanetlerini sergilemekteyiz. Adem Yavuz'un emanetleri ile yüz elli iki şehidimizin emaneti olacak. Amacımız Adem Yavuz ve bütün şehitlerimizi unutturmamak. Bu memlekete bedel ödemiş insanların hatıralarını yaşatmak için geldik ve şehidimizin ailesinden şehidimizin emanetlerini teslim aldık. Bu emanetleri bize güvenip veren ailemize de teşekkür ederim" dedi.

"Adem Yavuz'un şehadetini nöbet tutarken radyodan duydum"

Adem Yavuz'un yeğeni Aydın Yavuz, Adem Yavuz'un şehadetini nöbet tutarken radyodan duyduğunu belirterek, "1974'te ben Edirne'de askerdim. Amcam Adem Yavuz'un şehadetini nöbet tutarken radyodan duydum. Bir saat sonra astsubay gelerek seni çağırıyorlar dedi. Askeri araçla ben İstanbul'a gittim. İstanbul'dan Ankara'ya geçerek şehidimizi aldık. Şehidimizi de alarak Sivas'a geldik ve defnettik. Amcam Adem Yavuz'un eşyaları bir takım elbise, bir paket sigara, bir tane kalem, bir tane saati Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne verdik. Onlarında bu emaneti saklayacaklarından eminiz" diye konuştu.

"Döndüğünde yüzük takmayı düşünüyorlardı"

Aydın Yavuz'un eşi Hatice Yavuz, Adem Yavuz'un konuştuğu bir kız arkadaşı vardı döndüğünde yüzük takmayı düşünüyorlardı diyerek, " Konuştuğu bir kız arkadaşı vardı döndüğünde yüzük takmayı düşünüyorlardı. Ama olmadı maalesef şehadet haberi geldi. Şehadet haberinin ardından konuştuğu kız arkadaşı üzüntüsünden intihar etti. O dönemlerde ben ve intihar eden kızın ablası hamileydik. Benim bir erkek evladım onun ise bir kız evladı dünyaya geldi. Ben çocuğuma Adem ismini verdim, ablası ise intihar eden kız kardeşinin ismini verdi. En azından isimlerini yaşatabildik. Adem Yavuz şehit düştüğünde tüm köy halkının haberi olmuş fakat biz bilmiyorduk. Şehit olduktan on beş gün sonra eşyaları geldi. Biz bugüne kadar gözümüz gibi sakladık. Şimdide Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne elimizle teslim ediyoruz. Orada değeri bilinir, her zaman anılır bizde memnun oluruz" ifadelerini kullandı.