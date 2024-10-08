Üye Girişi
Haberler

Kıbrıs Barış Harekatı Parkı Açıldı

Kıbrıs Barış Harekatı Parkı Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'nın Keçiören semtinde 'Kıbrıs Barış Harekatı Parkı'nın açılışında konuştu. Tatar, parkın adının anlamlı olduğunu vurguladı ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla Ankara'nın Keçiören semtinde "Kıbrıs Barış Harekatı Parkı" açıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı Parkı" açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümünde Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan parkın "Kıbrıs Barış Harekatı Parkı" olarak adlandırılmasının çok anlamlı ve kıymetli olduğunu söyledi.

Tatar, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkı için 20 Temmuz 1974'ün bir dönüm noktası olduğunu ve KKTC'nin sınırlarının çizildiğini vurgulayarak, bu tarihin varlık mücadelelerinde, jeopolitik ve jeostratejik gelişmelerde KKTC'nin ve Türkiye'nin haklı menfaatlerinin savunulmasında önemli bir denge unsuru olduğunun altını çizdi.

KKTC'nin güçlenerek yoluna devam edeceğini ve temsil ettikleri iki devletli siyasetin önemli olduğunu aktaran Tatar, "Bizim bekamız, ülkümüz davamız ana vatan Türkiye ile Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC'yi ilelebet yaşatmak." dedi.

Tatar, her türlü ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerin gelişmesi bakımından KKTC ve Türkiye'deki gençlerin birbirini tanımasının önemine değinerek, parka Kıbrıs Barış Harekatı isminin verilmesinin de gençlerin KKTC'yi tanımaları açısından çok değerli olduğunu dile getirdi.

ABB Başkanı Yavaş da parkın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla açıldığına işaret ederek, oradaki destansı mücadelenin gelecek nesillere iletilmesi ve hatırlatılması amacıyla bu parkın çok önemli olduğunu vurguladı.

Yavaş, o dönemki kıt imkanlarla bu harekatı başarmanın gerçekten çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şu an Türkiye'nin de daha iyi imkanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün iyi olduğunu anlattı. Bu harekat sonucunda KKTC halkının bugün rahat bir hayat sürdüğünü kaydeden Yavaş, ilerleyen dönemde de artık tamamen hür ve bağımsız, dünyaca tanınan bir KKTC olmasını umduğunu söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan da bu özel günü şanlı tarihin bir yansıması, bağımsızlık yolunda verilen mücadeleyi ebediyen yaşatacak bir sembol olarak gördüklerini belirterek, bu parkın destansı mücadelenin simgesi olarak kalacağını ifade etti. Özarslan, bu anlamlı günde Kıbrıs davasının bugünkü temsilcisi Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür ederek, KKTC halkının özgürlük mücadelesinin ebediyen süreceğini vurguladı.

Parkın açılışının ardından hediye takdimi yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel

Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs ankara Tatar

TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama

Özel'den TBMM'de gündem yaratacak açıklama

 Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın

"Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın"

 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu
Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İncel kadınlar kimlerdir? İncel kızlar kim? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 8 Ekim Salı Leyla 5. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ekim Çubuk, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran kim, adı ne, neden saldırdı (OLAY ANI VİDEOSU)? Furkan Olgun kimdir? Denizli Furkan Olgun neden öldü, hastalığı neydi (AK PARTİ)? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? 9 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Akrep, Koç burcu yorumu! 9 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.