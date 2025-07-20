Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yılı Anma Paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 20 Temmuz 1974'te düzenlediği " Kıbrıs Barış Harekatı"nın 51'inci yılına özel videolu paylaşımda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"O günlerde tek güvencemiz ana vatan Türkiye'ydi. Gözlerimiz hep Toros Dağları'ndaydı. Kıbrıs Türk'ünün Rum mezalimine karşı verdiği direniş, görgü tanıklarının hafızasında hala canlı. Yakılan evler, kurşunlanan masumlar, susturulmaya çalışılan bir halk. Bu fotoğraflar, o karanlık günlerin içinden yükselen bir feryadın, bir halkın yok sayılmaya karşı verdiği onurlu mücadelenin belgesidir. 20 Temmuz 1974 sabahı, Torosların ardından yükselen umutla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Ada'ya barış ve güvenlik için ayak bastı. Zulmü unutmadık, barışın ne pahasına geldiğini biliyoruz. Kıbrıs Türk'ü yalnız değildi, asla yalnız olmayacak."

Paylaşımdaki videoda, Ada'da Rumlar tarafından zulme uğrayanların duygu ve düşüncelerini anlattıkları görüntüler ve zulmü belgeleyen fotoğraflar da yer aldı.