Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıldönümü etkinliği düzenlendi

KIBRIS Barış Harekatı'nın 49'uncu yıldönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC İstanbul Başkonsolosluğu ve Kıbrıs Türk Derneği tarafından Beşiktaş'ta bulunan Çadır Köşkü'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kıbrıs gazileri ve aileleri de katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Temmuz 1974'de başlatılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sona eren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49.'uncu yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC İstanbul Başkonsolosluğu ve Kıbrıs Türk Derneği tarafından Beşiktaş'ta bulunan Çadır köşkünde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe KKTC İstanbul Başkonsolosu Semiha Birand Çınar, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, ve Kıbrıs Barış harekatı gazileri ve aileleri katıldı.

"20 TEMMUZ 1974, BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

KKTC İstanbul Başkonsolosu Semiha Birand Çınar, "20 Temmuz'un 49'ncu yıl dönümü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'ncü yıl dönümü. Bu tarihler hepimize Türk ulusunun ne yollardan geçip bu noktaya geldiğini, ne mücadeleler verdiğini anlatmaktadır. İşte bu mücadelelerden bir tanesi, Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında vermiş olduğu varoluş mücadelesidir. İşte 20 Temmuz 1974, bir dönüm noktasıdır. Bu onurlu mücadelede gerisinde 11 yıllık bir hak, hukuk, hayatta kalma mücadelesi vardır. ve bu çerçevede hep hatırlatmak isterim. Birleşmiş Milletler Barış Gücü adaya 1964'te konuşlandırılmıştır. Eğer Rum tarafı Yunanistan'ın söylediği gibi, dünyayı inandırmak istediği gibi, Kıbrıs sorunu 1974'te başlayan bir işgal sorunu olsaydı, o zaman 1964'te Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kıbrıs'ta ne işi vardı?" dedi.

"YILDIRIM HAREKATI İLE SOYKIRIMDAN KURTARILARAK ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMUŞTUR"

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Bolu Komando Tugayı 1. Komanda Tabur Komutanı olan emekli Yarbay Cemal Ergun Eruç,"O gün bakın özetidir. Harekatın özetinin söylüyorum size. İlk 10 gün göze göz, dişe diş muharebe, ondan sonra kaçanı kovalamaktır Kıbrıs Barış Harekatı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda en önemli olay nedir biliyor musunuz? Genetik olarak Türk korkusudur. Mehmetçik'in karşısında duramadılar. Durma cesaretini gösteremediler. Zaten birinci gece, ikinci gece ve benim yaralandığım ki, 20 Temmuz o süre içerisinde bizler onlarla boğaz boğaza Mehmetçikler boğuştu. ve bizim üstünlüğümüzü kabul ettirdiler. Efendim söylenecek şey bugünün şartlarını, bugün özellikle iletişim, özellikle düşman imkan ve kabiliyetlerini kontrol kabiliyeti bakımından ve intikal yetenekleri bakımından o günün şartlarıyla bugünün şartları arasında dağlar kadar fark var. Ben unutamadığım hiçbirisini unutmadım ki. Hepsi benim için son derece etkin ve ben o harekatta 2 tane 3. bölük komutanımı kaybettim" dedi.