Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. Yıl Dönümü Trabzon'da Kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi. KKTC Trabzon Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törende anıta çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasının dönüm noktası olan bu anlamlı gün, coşkuyla kutlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi.

KKTC Trabzon Başkonsolosluğu tarafından Trabzon Valiliği Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılını Kıbrıs Türk halkını aydınlığa, özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşturan coşkuyla idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kıbrıs'a 20 Temmuz'da barışın gelmesinin, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasının ve varoluş mücadelesinin dönüm noktası olduğunun altını çizen Çağatay, "Bu anlamlı günün önemi kuşkusuz ki bizler için çok büyüktür." dedi.

Çağatay, Rumlar'ın Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik ve kapsamlı saldırılarına başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"20 Temmuz 1974'e kadar devam eden bu karanlık yıllarda Kıbrıs Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkının her türlü desteğiyle direnmiş, mücadelesine birlik ve beraberlik içerisinde devam etmiştir. Hepimizin çok iyi bildiği üzere 15 Temmuz 1974'de Yunanistan'ın adada yaptığı darbe girişimi neticesinde anavatan Türkiye uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkına dayanarak Kıbrıs Türk halkını toplu kıyımdan kurtarmak amacıyla Mutlu Barış Harekatı'nı gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin meşru müdahalesi sonucunda sadece Kıbrıs Türk halkı değil, Yunan cuntasına karşı direnen Rumlar da kurtarılmış, adada ve bölgede huzur ve güven ortamı tesis edilmiştir."

Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında yaşanan acı tecrübelerini unutmasının mümkün olmadığın, aynı trajedileri bir kez daha yaşamak istemediğini ifade eden Çağatay, "Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ta mevcut olan iki devletin, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün güvence altına alınacağı bir zemin temelinde, adil ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılabileceği tezini, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteğiyle Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirmiş ve tüm dünyaya ilan etmiştir." diye konuştu.

Törene, Trabzon Vali Vekili Ali Yılmaz ile protokol üyeleri de katıldı.