Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. Yıl Dönümü Töreni Silifke'de Düzenlendi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'in Silifke ilçesinde tören düzenlendi. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmalarda Kıbrıs Türkü'nün mücadelesi ve direnişi vurgulandı. Programda ayrıca askeri araçlar sergilendi ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'in Silifke ilçesinde tören düzenlendi.

Kıbrıs Şehitliği Silifke Hatıra Ormanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

KKTC Mersin Başkonsolusu Zalihe Mendeli, buradaki konuşmasında, büyük mücadele ve zorluklarla inşa edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, korkusuzca, özgürce yaşıyorlarsa bunu hiç tereddüt etmeden canlarını ortaya koyan aziz şehitlere ve kahraman gazilere borçlu olduklarını söyledi.

Ecdatlarının her türlü soykırıma karşı direndiğini belirten Mendeli, şunları kaydetti:

"Barış ve özgürlük bayramımız kutlu olsun. Kıbrıs Barış Harekatı, kendi yurdunda sonsuza dek var ve hür olma mücadelesini kazanan Kıbrıs Türkünün ana vatan Türkiye ile omuz omuza her türlü zorluğa göğüs gerebileceğimizin en asil ispatıdır. Türk ordusunun 'artık yeter' diyerek şahlandırıp, son noktayı koymasının simgesidir."

Konuşmanın ardından, Mendeli, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası el konulan ve Silifke Kıbrıs Şehitliği'nde sergilenen askeri araçları inceledi.

Şehitler için duaların edildiği programda, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.