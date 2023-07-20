Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü Taksim'de kutlandı

KIBRIS Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Barış Harekatı'nın Yunanistan'ın adayı işgalinin ardından gerçekleştiğini belirterek "20 Temmuz 1974, Merhum Başbakan Ecevit'in de o dönemde dediği gibi hem Türkleri hem Rumları kurtarmıştır" dedi.

20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 1'inci Ordu Komutanlığı temsilcisi Tuğgeneral Nurettin Hakan Büyükçulha, Dışişleri Bakanlığı İstanbul temsilcisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcisi, Kıbrıs Harekatı gazileri ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) üyeleri katıldı.

Çınar, "Kıbrıs sorunu, Rum tarafı ile Yunanistan'ın dünyayı inandırmaya çalıştığı gibi 1974'te başlayan bir 'işgal' sorunu değildir Kıbrıs sorunu, 1963'den Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti'ni silah zoruyla gasp etmesiyle başlayan ve 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'ın adayı işgal etmesiyle sonuçlanan olaylar silsilesinin önemli bir dönüm noktasıdır. Sanki Kanlı Noel hiç olmamış gibi, sanki Birleşmiş Milletler Barış Gücü adaya 1964'te konuşlandırılmamış gibi, sanki adayı kendine bağlamak için 15 Temmuz 1974'de Kıbrıs'ı işgal eden Yunanistan değilmiş, sanki Makarios Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Yunanistan'ın adayı işgal etmesini durdurması için yardım istememiş, Muratağa, Atlılar, Sandallar, Köfünye, Ayvası, Taşkent katliamları yaşanmamış gibi, Türkiye'nin bu haklı ve yerinde müdahalesi aşamalara bölünmeye, dünyaya bir 'işgal' olarak gösterilmeye çalışılmıştır. 20 Temmuz 1974, Yunanistan'ın 15 Temmuz 1974'te adayı işgalinin doğrudan sonucudur. Merhum Başbakan Ecevit'in de o dönemde dediği gibi hem Türkleri hem Rumları kurtarmıştır" ifadelerini kullandı.