Kıbrıslı Türk gençleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü kutlamaları kapsamında şafak nöbeti tuttu. KKTC Cumhurbaşkanı ve GKK Komutanı da katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kıbrıslı Türk gençleri, çıkarmanın başladığı sahilde şafak nöbeti tuttu.

Girne kentindeki Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı'nda dün akşam başlayan ve sabahın ilk saatlerine kadar devam eden şafak nöbetine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güvenlik Kuvvetleri (GKK) Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan nöbette, mehteran, folklor, judo, karate, tekvando ve SAT timlerinin gösterileri sunuldu.

Türkiye ve KKTC bayrakları ile meşale yürüyüşü yapan gençlerin şafak nöbeti, sabah ezanı ile birlikte şehitler için yapılan dualarla son buldu.