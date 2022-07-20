Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yılı Erzurum'da törenle kutlandı

Erzurum'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Erzurum Muharip Gaziler Derneğince, derneğin önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dernek başkanı Salih Mesci, burada yaptığı konuşmada, 1974 yılında Kıbrıs'ta kanlı darbe gerçekleştirildiğini anımsattı.

Bu darbenin amacının, Kıbrıslı Türklerin adadaki varlıklarının sona erdirilmesi ve Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'den atmak olduğunu belirten Mesci, "Londra ve Zürih Antlaşmaları gereği garantör devlet olan Türkiye, bu darbe karşısında barışı tesis etmek, soydaşlarımızın güvenliğini sağlamak için adaya müdahale etmek zorunda kaldı." dedi.

Mesci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) o dönem yaptığı girişimlerle insanları katliamdan kurtardığını ifade ederek, "TSK, 20 Temmuz 1974 günün havadan ve denizden harekatını başarıyla icra ederek Kıbrıs'taki darbeyi bertaraf etmiş ve Kıbrıs Türklerini büyük bir katliamdan kurtarmıştır. Bu harekatta Kıbrıs Türkü ve onun kahraman mücahitleri canları pahasına savaşarak Mehmetçiğe her türlü desteği vermiştir. Böylece adada barış ve istikrar sağlanmış, Yunanistan'ın hayali Akdeniz'in karanlık sularına ebediyete kadar gömülmüştür." diye konuştu.

Harekatın zorlu şartlarda yapıldığını dile getiren Mesci, şöyle konuştu:

"Adada akan kanı durduran harekat, TSK'nın zorlu şartlarda gerçekleştirdiği önemli bir başarıdır. Şiddet ve zulme uğrayan Kıbrıs Türkü hiçbir zaman pes etmemiş, Türklüğünü ve varlığını korumasını bilmiştir. Kıbrıs Türkü 48 yıldır özgün yaşamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum."

Törene katılan gaziler ellerinde Türk ve KKTC bayrakları taşıdı.