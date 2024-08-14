KKTC'de Haspolat'ta şehit düşen 15 Mehmetçik için anma töreni düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasında Haspolat'ta şehit düşen 15 Mehmetçik için anma töreni düzenlendi.

Haspolat Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Başkan Yardımcısı Çetin Serez ve vatandaşlar katıldı.

Tören, anıta çelenklerin protokol sırasına göre sunulmasıyla başlandı, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 14 Ağustos 1974'de Rumların karşı saldırı hazırlığı yapması ve Atlılar-Muratağa ve Sandallar ile Taşkent'te Türklere yönelik toplu katliamlarının Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasını zorunlu kıldığını söyledi.

Töre, bugün, İsrail'in Filistin'e yönelik "katliam ve soykırımına" emperyalist güçlerin sessiz kaldığını, buna karşın Kıbrıslı Türklerin tek güvencesinin ana vatan Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olduğunu ifade ederek, "1571'den bu yana Kıbrıs'ta can ve kan vererek topraklarını vatan yapan ve devlet kuran Kıbrıslı Türkler, devletinden asla vazgeçmeyecektir." dedi.

Kıbrıs'ta Rumlara asla taviz ve toprak verilmeyeceğini kaydeden Töre, Kıbrıs Türkü'nün "Mavi Vatan" ve "Gök Vatan"daki haklarını daima koruyacağını dile getirdi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı??????? Töre'nin konuşmalarının ardından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasında Haspolat'ta şehit olan 15 Mehmetçik için dualar okundu.