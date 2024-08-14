Üye Girişi
Haberler

KKTC'de Haspolat'ta şehit düşen 15 Mehmetçik için anma töreni düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasında Haspolat'ta şehit düşen 15 Mehmetçik için anma töreni düzenlendi. Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve vatandaşlar katıldı. Tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve dualarla devam etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasında Haspolat'ta şehit düşen 15 Mehmetçik için anma töreni düzenlendi.

Haspolat Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Başkan Yardımcısı Çetin Serez ve vatandaşlar katıldı.

Tören, anıta çelenklerin protokol sırasına göre sunulmasıyla başlandı, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 14 Ağustos 1974'de Rumların karşı saldırı hazırlığı yapması ve Atlılar-Muratağa ve Sandallar ile Taşkent'te Türklere yönelik toplu katliamlarının Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasını zorunlu kıldığını söyledi.

Töre, bugün, İsrail'in Filistin'e yönelik "katliam ve soykırımına" emperyalist güçlerin sessiz kaldığını, buna karşın Kıbrıslı Türklerin tek güvencesinin ana vatan Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olduğunu ifade ederek, "1571'den bu yana Kıbrıs'ta can ve kan vererek topraklarını vatan yapan ve devlet kuran Kıbrıslı Türkler, devletinden asla vazgeçmeyecektir." dedi.

Kıbrıs'ta Rumlara asla taviz ve toprak verilmeyeceğini kaydeden Töre, Kıbrıs Türkü'nün "Mavi Vatan" ve "Gök Vatan"daki haklarını daima koruyacağını dile getirdi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı??????? Töre'nin konuşmalarının ardından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasında Haspolat'ta şehit olan 15 Mehmetçik için dualar okundu.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs Kıbrıs Güncel Haberler

Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Antalyaspor maçı saat kaçta, nerede? #9917 Kandıra'da denize girmek yasak mı, ne zamana kadar? Kocaeli Kandıra'da denize girmek neden yasak? CMV nedir? CMV virüsü bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? CMV enfeksiyonu belirtileri neler? Green Card başvurusu ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır? Pegasus Ağustos 2024, 9 Euro kampanyası ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli? #9992 İBB burs başvurusu ne zaman 2024? 2024-2025 İBB burs başvuru şartları neler? İBB burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 14 Ağustos Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? 14 Ağustos Döviz Kuru: Dolar, Euro ne kadar? CANLI Döviz Kuru! Dolar, Euro kaç TL? Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? Gelinim Mutfakta hangi gün, hangi saatte yayınlanıyor? Can Atalay olayı ne? Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü mü? Can Atalay neden hapiste? Erden Timur kimdir, nereli, kaç yaşında? Erden Timur ne iş yapıyor, evli mi, çocuğu var mı? YKS BOŞ KONTENJANLAR: 2- 4 yıllık bölümler boş kontenjanlar açıklandı mı? Memura ek ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? Memura ikramiye hangi tarihte, ayın kaçında yatacak? Ali Karacan kimdir, nereli? Ali Karacan ne iş yapıyor? Galatasaray- Young Boys maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi? Nasuh tövbesi nedir? Nasuh tövbesi nasıl yapılır, ne anlama gelir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: Barajların aktif doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk oranı! 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ Koç burcunun yönetici gezegeni ne? Koç burcunu hangi gezegen yönetiyor? Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok, ayrıldı mı? Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu kim?
title