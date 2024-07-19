Üye Girişi
Haberler

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 72 yaşındaki gazi: 'Bugünlere geldik'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 72 yaşındaki gazi Celal İnan, aradan 50 yıl geçmesine rağmen o günleri unutamıyor. İnan, harekat günlerini hatırladıkça hala duygulandığını söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 72 yaşındaki gazi Celal İnan, aradan 50 yıl geçmesine rağmen o günleri unutamıyor.

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan İnan, 1974 yılında Bayburt'ta askerlik eğitimini çavuşluk rütbesiyle yaptı.

Eğitiminin ardından barış harekatına katılan askerler arasında yer alan İnan, aradan geçen 50 yıla rağmen o günleri ve yaşadıklarını ilk günkü gibi hatırlıyor.

Celal İnan, AA muhabirine harekat günlerini hatırladıkça hala duygulandığını söyledi.

Çıkarma gemisiyle adaya gittiklerini anlatan İnan, "Gemiden atlarken halimizi herkes gördü. Daha önce görmediğim bir yer, ilk defa ayak bastım. Tüm engelleri aştık. Benim görevim cephede koşturmak değildi. Yöneticilik yaptım, mühimmatla ilgilendim. Çok şeyler yaşadık. Asker üşümez, yorulmaz, yıpranmaz. Asker askerdir, devamlı dimdiktir. Biz de bu desturla görevimizi ifa ettik. İlk gününden son gününe kadar. Bugünlere geldik." diye konuştu.

İnan, zor günler geçirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"O zaman sıkıntılarımız vardı. Su bulsak ekmek bulamıyor, ekmek bulsak zeytin bulamıyorduk. Gelen geçen arabaları çevirirdim. Şehre inmelerini ve ne bulurlarsa askerime getirmelerini isterdim. Çok kayıp verdim. Hamile kadınlara eziyet edilmesini görmek bir genç olarak kanıma dokunurdu. Gece-gündüz demedim, aklımın, gücümün yettiği kadarınca yapabildiğimi yaptım. Yine savaş olsa en başta koşar, en ön saflarda giderim."

İnan, KKTC'nin her anlamda desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs Yaşam Güncel Haberler

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

 Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den

Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title