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Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi İbrahim Vefa Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi İbrahim Vefa Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi İbrahim Vefa Aydın için cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda kişi katıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi İbrahim Vefa Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.

İlçede 1980'li, 1990'lı yıllarda Tozkoparan Caddesi'nde esnaflık yapan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 2 çocuk babası Aydın yaşamını yitirdi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın da akrabası olan Aydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören için araçla Gazi Orhanbey Camisi'ne getirildi.

Cenaze, askerlerin omuzlarında taşınarak, musalla taşına konuldu.

İlçe Müftüsü Yasin Yıldız tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazına, Aydın'ın ailesi ve yakınları, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın ile çok sayıda kişi katıldı.

Gazi İbrahim Vefa Aydın'ın cenazesi, namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

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