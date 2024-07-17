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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 90 gazi Mersin'den uğurlandı

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan 90 gazi, Mersin'de düzenlenen törenle uğurlandı. Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve askeri erkan katıldı. Gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere askeri gemiyle yola çıktı.

KIBRIS Barış Harekatı'na katılan 90 gazi, harekatın 50'nci yıldönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Mersin'den törenle uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü programı kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı 50'nci Yıl Etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından belirlenen 90 gazi için Mersin'de tören düzenlendi. Mersin Limanında gerçekleştirilen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, askeri erkan katıldı.

Törende konuşan Vali Pehlivan, "Ekiplerimiz, kuvvetlerimiz 50 yıl önce 20 Temmuz'da sabah 06.05'te adaya intikal etmişlerdi. Gazilerimiz, o seyahati de temsil edecekler. Onlar duygulu ve gururlu bizler de en az onlar kadar duygulu ve gururluyuz. Onların sayesinde biz Türkiye Cumhuriyeti olarak coğrafyamızda dimdik ayaktayız. Türkiye o dönem uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarını kullanmaya karar verdi ve tarihteki diğer haksızlıklar karşısında olduğu gibi bu haksızlık karşısında da dimdik durduğunu gösterdi" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ise "Bu insanlar 50 yıl önce ölümü göze alarak, barışı tesis etmek, Kıbrıs'taki Rumlar'ın Türklere yapmış olduğu haksızlıkları, hukuksuzlukları bertaraf etmek için çıktıkları mücadelede barışı tesis ederek bugün mutlu ve gururlu bir şekilde oraya gidiyorlar. Türkiye her zaman barıştan, istikrardan yana olan bir ülke. Zulmetmedik ama zulme karşı da hiçbir zaman durmadık. Dolayısıyla bugün çok güzel bir atmosfer var" ifadesini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Protokolle vedalaşan gaziler, okunan duaların ardından askeri gemi ile yola çıktı. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler, harekatın 50'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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