Kıbrıs Harekatı Kararını Anlatan 97 Yaşındaki Bakan

Kıbrıs'a harekat kararını alan 37. Hükümette Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan 97 yaşındaki Abdülkerim Doğru, harekata giden tarihi süreci Anadolu Ajansı'na (AA) anlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesinde hocası olan Necmettin Erbakan'ın ısrarıyla siyasete girdiğini belirten Doğru, 1973 Genel Seçimlerinde Milli Selamet Partisinden (MSP) Kars Milletvekili seçildiğini, ardından 1974'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile MSP'nin koalisyonuyla kurulan 37. Hükümette Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev aldığını söyledi.

CHP-MSP Koalisyon hükümetinin karşısına Kıbrıs meselesinin çıktığını, Rumların 1974 Kıbrıs Darbesi karşısında Ada'ya çıkarma yapılıp yapılmamasının gündeme geldiğini anlatan Doğru, harekat öncesi yaşananlara dair şu bilgileri verdi:

"1963'te İsmet İnönü'nün Başbakanlığı döneminde Kıbrıs'ta benzer olaylar olmuştu. O dönem gazeteciler Başbakan İnönü'ye 'Paşam çizmelerini ne zaman giyeceksin?' diye sormuştu. İnönü de bunun üzerine 'Çizmem yok ama aklım var' cevabını vermişti. Yani aklı olan insan Kıbrıs'a çıkarma yapamaz. Bir ordunun mahvolması için askeri harp tarihinde üç ihtimal varmış. Bunlardan ilki deniz çıkartması, ikincisi hava indirmesi, üçüncüsü ise bunların ikisinin beraber olması. Kıbrıs'ta bu üç ihtimal de vardı."

"Ya kurtarırım ya da şehit olurum diye düşünüyorduk"

Bülent Ecevit'in başbakanlığındaki kabine toplantısında olası bir harekatın başarısız olması halinde koalisyon hükümetinin dağılabileceği, ülkede iç karışıklıkların başlayabileceği, Yunanistan'ın Trakya'dan karşı bir harekata başlayabileceği gibi risklerin tartışıldığını dile getiren Doğru, toplantıda harekat karşısında İngiltere, ABD ve Birleşmiş Milletler'in tutumunun da görüşüldüğünü vurguladı.

Etraflı değerlendirmelerin ardından Genelkurmay Başkanlığından da harekata hazır olunduğu bilgisini aldıklarını aktaran Doğru, "Başbakan Ecevit haklı olarak harekatın bütün mesuliyetlerini düşünüyordu. Biz ise orada bir kardeşimiz ölüyor, onun ölümüne razı olamayız ya kurtarırım ya da şehit olurum diye düşünüyorduk." diye konuştu.

"Kıbrıs'ta toprağı öptüm"

Rumların, Türkiye'deki koalisyon hükümetini kendilerince fırsat görüp 1974 Kıbrıs Darbesi'ni yaptığını ifade eden Doğru, buna karşın 37. Hükümetin Kıbrıs'a harekat kararını oy birliğiyle aldığına dikkati çekti.

Doğru, "Koalisyon hükümeti olmasaydı çıkarma yapılamazdı. MSP de tek başına iktidarda olsaydı yapamayacakmış, CHP de tek başına iktidarda olsa yapamayacakmış. Koalisyon sırasında bu şeyin (1974 Kıbrıs Darbesi) çıkması Allah'ın lütfudur bize." dedi.

Vatan topraklarının mübarek olduğunu ifade eden Doğru, harekattan yıllar sonra Kıbrıs'a gittiğinde toprağı öptüğünü söyledi.

"Erbakan, ağır sanayi hamlesine önem verdi"

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Doğru, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Türkiye'ye birçok alanda ambargo uygulandığını anımsatarak Necmettin Erbakan'ın ağır sanayi hamlesine büyük önem verdiğini belirtti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) 1973'te kurulduğunu vurgulayan Doğru, savunma sanayinde bugün ulaşılan seviyenin temellerinin o dönemde atıldığını kaydetti.

O dönem de bazı kesimlerin "Biz yapamayız, biz başaramayız" anlayışında olduğunu aktaran Doğru, yoğun uğraşların ardından savunma sanayi alanındaki birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Doğru, Türkiye'nin savunma sanayi alanında bugün geldiği seviyenin memnuniyet verdiğini ifade etti.