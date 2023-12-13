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Kibele heykelinin bulunduğu Afyonkarahisar Müzesi'ni 8 ayda 42 bin kişi ziyaret etti

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Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kibele'nin heykeli, Afyonkarahisar Müzesi'ne ziyaretçi çekiyor.

Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kibele'nin heykeli, Afyonkarahisar Müzesi'ne ziyaretçi çekiyor.

Paleolitik dönemden itibaren Hitit, Frig, Pers, Lidya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 49 bin 572 eserin bulunduğu Afyonkarahisar Müzesi'nde, Milli Mücadele yılları da canlandırmalar ve interaktif sistemler aracılığıyla tarihe ilgi duyanlarla buluşturuluyor.

Yurt dışından iadesi sağlanan Kibele Heykeli de halihazırda 3 bin 600 eserin sergilendiği müzeye değer katıyor.

Müze, bölgeye ziyaretçi çekiyor

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, Kibele heykelinin Anadolu'da Prehistorik dönemlerden itibaren bereketin ve bolluğun simgesi olarak kabul edildiğini söyledi.

Heykelin kenarındaki aslanların da hem doğaya hem de hayvanlara hakimiyeti gösterdiğini aktaran Yiğitbaşı, o dönemlerde, heykelin bir "ana tanrıça" özelliği olduğunun kabul edildiğini dile getirdi.

Bölgenin en büyük müzesinin Afyonkarahisar'da olduğuna dikkati çeken Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bu yıl 18 Nisan'da açılan müzeyi şu ana kadar 42 bin kişi ziyaret etti. Özellikle Kibele'nin heykelinin bu müzede bulunmasının, hem müzeye hem de şehre olan ilgiyi artırdığını düşünüyoruz. Bu anlamda, başta Kibele heykelimiz olmak üzere geçmiş döneme ait pek çok eserimizin yer aldığı Afyonkarahisar Müzesi'ne yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz."

Yiğitbaşı, heykelin kendi bulunduğu topraklarda açılan yeni müzede sergilenmesinden mutluluk duyduğunu kaydetti.

Özel bölmede cam fanusta sergileniyor

Türkiye'den 1960'lı yıllarda kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan, ardından ABD'den 13 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen heykel, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde bir süre sergilendikten sonra 24 Aralık 2021'de Afyonkarahisar'a getirildi.

Uzun yıllar sonra ait olduğu topraklara getirilen heykel, Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırımıyla yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan yeni Afyonkarahisar Müzesi'nde oluşturulan özel bölmedeki cam fanusta sergileniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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