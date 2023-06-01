Kibar Holding, deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, şirket son olarak, Kibar Gönüllüleri'nin koordinasyonuyla Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı ve Kibar Holding Finansal İşler Direktörü (CFO) Sabri Tütüncü'nün katılımıyla İskenderun'a gerçekleştirdiği "Birlikte İyileşeceğiz" ziyareti ile bölgedeki yaklaşık 400 çocuğa moral verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden bu yana bölgeye yardımlarını ulaştıran Kibar Holding, "Birlikte İyileşeceğiz" diyerek, gönüllüler ve üst yönetimin katılımıyla İskenderun Kılıç Ali Paşa İlkokulu ve Semiha Kibar Anaokulu öğrencileri ile İskenderun'da bulunan Assan Port, Assan Panel ve Assan Lojistik bünyesindeki çalışanlarının 4 ila 11 yaş aralığındaki çocuklarını ziyaret etti.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, Kibar Holding CFO'su Sabri Tütüncü ve Kibar Gönüllüleri'nin katılımıyla gerçekleşen ziyarette çocuklara eğlenceli ve öğretici malzemelerden oluşan hediye kutuları dağıtıldı.

"Çocuklarımıza moral vermek için bölgedeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, şunları kaydetti:

"Grubumuzun kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını öncelikli olarak eğitim ve çocuk odaklı yürüten 'Kibar Gönüllüleri' ile Kılıç Ali Paşa İlkokulu'na tam donanımlı bir ana sınıfı açmış olmanın mutluluğunu kısa süre önce yaşamıştık. Bugün de çocuklarımıza moral vermek için bölgedeyiz. Her zorlukta olduğu gibi bu depremlerde de birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ülkemizin geleceği açısından ne kadar hayati olduğunu gördük. Biz de bu ruhla hareket ediyor, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı aklın, bilimin ve sevginin izinde doğru bir şekilde yönlendirmek ve hayallerine ulaşmalarına destek olmak adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı da "Kibar Gönüllüleri" projesiyle "Eğitim ve Çocuk" alanlarını önceliklendirerek bu alanda fırsat eşitliğine imkan sağlayan projeleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

Son 7 yıldır geleneksel hale getirdikleri ve çalışanların çocuklarının katıldığı 23 Nisan Resim Yarışması'nı bu sene "Birlikte İyileşeceğiz" temasıyla düzenlediklerini belirten Kayabaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mottoyu, deprem felaketlerinden dolayı farklı bölgelerde yaşayan sevgili çocuklarımızın yaşadıkları korku ve endişe duygularını en aza indirebilmek, onlara bir nebze de olsa moral olabilmek, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının ne kadar önemli olduğunu göstermek ve Grubumuzun 'Biz Birlikte Güçlüyüz' ilkesini çocuklarımıza daha iyi anlatabilmek adına seçtik. Bugün tüm sürecini Kibar Gönüllüleri'nin organize ettiği etkinliğimizde, hediyelerimizle birlikte 23 Nisan Resim Yarışması'nda yapılan resimleri de depremden etkilenen çocuklarımızla dijital ortamda buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kibar Holding olarak bölgenin yaralarını sarmaya kararlılıkla sürdürecek ve sosyal fayda üretmeye devam edeceğiz."