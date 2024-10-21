Üye Girişi
Haberler

Kiabi'nin 100 Milyon Euro Dolandırılmasıyla Almanya'da Soruşturma Başlatıldı

Kiabi'nin 100 Milyon Euro Dolandırılmasıyla Almanya'da Soruşturma Başlatıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız moda markası Kiabi'nin 100 milyon euro dolandırılması hakkında Almanya'nın Düsseldorf Savcılığı soruşturma başlattı. Paranın Alman bankasından Türkiye'deki bir hesaba aktarıldığı iddia edildi.

Fransız moda markası Kiabi'nin 100 milyon euro dolandırılmasıyla bağlantılı olarak Almanya'da soruşturma başlatıldı. Rheinische Post, paranın Alman bankasından Türkiye'deki bir hesaba aktarıldığını iddia etti.Fransız mağazalar zinciri Kiabi'nin 100 milyon euro dolandırılması ile bağlantılı olarak Almanya'nın Düsseldorf Savcılığı da soruşturma başlattı. Düsseldorf Başsavcısı Hauke Lorenzen, dpa'ya yaptığı açıklamada "Nitelikli dolandırıcılık ve belgelerde sahtecilik" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını söyledi. Başsavcı Lorenzen, kimin suç duyurusunda bulunduğu ve soruşturmanın kime karşı yürütüldüğü konusunda ise detay vermedi. Eylül ayı sonunda, Fransa'nın ünlü ucuz giyim markası Kiabi'nin dolandırıldığı ortaya çıkmış, Paris Savcılığı "zimmete para geçirme" şüphesiyle soruşturma başlattığını açıklamıştı. Soruşturma kapsamında, şirketin eski mali işler sorumlusunun özel bir jetle Korsika'ya inmesinin ardından gözaltına alındığı ve tutuklu yargılanacağı belirtilmişti.

Alman haber ajansı dpa'ya açıklamada bulunan Kiabi de, zimmete geçirilen 100 milyon euroluk şirket varlığının geri alınması için her türlü çabanın gösterileceğini kaydetmişti. Paranın Türkiye'ye havale edildiği iddiası

Fransız yayın kuruluşu France Info'nun haberinde, 39 yaşındaki eski mali işler sorumlusunun yaklaşık bir yıl önce yabancı bir ülkenin bankasında kendisinin açtığı hesaba şirkete ait milyonlarca euroyu "yatırım" olarak deklare ederek aktardığı iddia edildi.

Temmuz ayında Kiabi, söz konusu 100 milyon euroyu kullanmak istediğinde ise paranın hesapta bulunmadığı ortaya çıktı.

Alman medyasında yayımlanan haberlere ve dpa'nın edindiği bilgilere göre bu bankanın Alman Volksbank Düsseldorf Neuss olduğu öne sürüldü. Düsseldorf merkezli Rheinische Post gazetesi ise paranın Volksbank hesabından Türkiye'deki bir hesaba havale edildiğini, orada da başka yere aktarıldığını iddia etti.

Volksbank, geçen hafta yaptığı açıklamada, kendisinden 100 milyon euro talep edildiğini belirtti, ancak banka bilgileri gizliliği ilkesi nedeniyle kimin bu talepte bulunduğu hakkında detay vermedi.

Banka : Yolsuzluğa araç edildik

Volksbank Düsseldorf Neuss bankası, açıklamada kendisinin de dolandırıcılık amaçlı yapılan uluslararası bir transaksiyona alet edildiğini savundu.

Volksbank Düsseldorf Neuss, meydana gelen olayın bankanın normal işlemlerini etkilemediğini belirtirken, bu para talebinin haklılığının da tartışmalı olduğunu kaydetti.

Olası risklere karşı ayrılan kaynaklar ve Almanya Volksbank ve Raifeisenbank Birliği'ndeki garantileri sayesinde iflas gibi bir olayın söz konusu olmadığını da vurgulayan Volksbank Düsseldorf Neuss Yönetim Kurulu Başkanı Rainer Mellis ise müşterileri için olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Bu arada bölge merkezli Almanca yerel basının aktardığına göre, Kiabi'ye ait 100 milyon euronun aktarıldığı Volksbank Düsseldorf Neuss'un da savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

dpa/ETO,JD

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

Türkiye Almanya Banka Moda

Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne-amca ve ağabey için istenen ceza

İşte anne-amca ve ağabey için istenen ceza

 Türkiye'nin konuştuğu savcıdan dikkat çeken mesaj: Aynı yolda devam edeceğiz

Türkiye'nin konuştuğu savcıdan dikkat çeken mesaj

 Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış

Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış
3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taner Karataş kimdir? Hemşire Taner Karataş ne dedi? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! 21 Ekim bugün vefat edenler (Kayseri, Malatya, Denizli, Sakarya) Ağlamak için gözden yaş mı akmalı şiiri sözleri (TAMAMI) Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11'leri açıklandı mı? GS BJK kadroda kimler var? NARİN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ? Narin Güran davası kimler müebbet ceza istendi? Narin Güran annesi, abisi, amcası kaç yıl ceza talep edildi (İDDİANAME)? 22 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Ersin Destanoğlu neden yok, sakat mı, cezalı mı? Mert Günok derbide yok mu, neden yok, sakat mı (Galatasaray Beşiktaş)? Mert Günok kaç maç yok? Benzine indirim gelecek mi? (22 Ekim Salı) 21-22 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.