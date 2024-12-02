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Khunjerab Geçidi Yıl Boyu Açık Olacak

Khunjerab Geçidi Yıl Boyu Açık Olacak
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Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Khunjerab Geçidi, 1 Aralık'tan itibaren yıl boyu açık hale geldi. Geçidin yıl boyunca açık kalması, Çin ve Pakistan arasındaki ticari işbirliğini ve halklar arası etkileşimi artırması bekleniyor.

URUMQİ, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Khunjerab Geçidi, 1 Aralık'tan itibaren yıl boyu açık olacak.

Deniz seviyesinden yaklaşık 5.000 metre yükseklikte bulunan Khunjerab Geçidi, Çin ve Pakistan arasında önemli bir ticaret istasyonu ve Güney Asya ile Avrupa'ya açılan önemli bir kapı işlevi görüyor.

Yüksek rakım ve sert hava koşulları nedeniyle daha önce sadece nisan-kasım ayları arasında açık olan geçit, aralık-mart döneminde ise kapanıyordu. Geçidin faaliyet süresinin uzatılmasının Çin ve Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini ve halklar arası etkileşimi daha da artırması bekleniyor.

Bu yıl 1 Nisan'da yolcu gümrük işlemlerinin yeniden başlamasından bu yana Khunjerab Geçidi'nde 50.000'in üzerinde gelen ve giden yolcu kaydedildi.

Khunjerab Gümrük İdaresi'ne göre ekim sonu itibarıyla Khunjerab Geçidi'nde işlem gören gelen ve giden araç sayısı 11.000'i aşarken, ithalat kargo hacmi yıllık 42,6, ihracat kargo hacmi ise yıllık yüzde 72,7 artışla toplam 40.900 tona ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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