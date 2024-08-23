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KFOR Türk askerleri Kosova-Sırbistan sınırında devriye faaliyetlerine devam ediyor

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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askerinin, Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetleri sürüyor. KFOR'un paylaştığı fotoğraflarda, devriyelerin Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için güvenliği sağlama ve bölgesel istikrara destek amacıyla düzenli olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askerinin, Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetleri sürüyor.???????

Mehmetçiğin Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesinde devam eden devriye faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar, KFOR'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.

KFOR'un paylaşımında, sınır bölgesindeki devriyelerin, Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için kalıcı güvenliği sağlama ve bölgesel istikrara destek olma amacıyla düzenli olarak sürdüğü belirtildi.

KFOR, devriye faaliyetini artırmıştı

Kosova'nın kuzeyinde Mayıs-Haziran 2023'te yaşanan gerginliklerde onlarca KFOR askeri yaralanmıştı. Gerginliklerin zirvesi, 24 Eylül 2023'te bölgedeki Banjska köyünde yaşanmış, Sırbistan'dan ülkeye giren silahlı Sırp grubun, Kosova polisine saldırmasıyla başlayan ve gün boyu süren çatışmalarda 1 polis memuru ve 3 saldırgan ölmüştü.

KFOR, saldırının ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 23 ve NATO üyesi olmayan 5 ortak ülke olmak üzere 28 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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