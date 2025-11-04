KFOR Komutanı Özkan Ulutaş, EUFOR Komutanı ve Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti'ni Ziyaret Etti
NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Komutanı ve Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, EUFOR Komutanı ve Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti" denildi.
