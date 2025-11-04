KFOR Komutanı Özkan Ulutaş, EUFOR Komutanı ve Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti'ni Ziyaret Etti

(ANKARA) - NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Komutanı ve Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, EUFOR Komutanı ve Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti" denildi.