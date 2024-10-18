KFOR Komutan Yardımcılığı Görevini Tuğgeneral Cahit İrican Devraldı

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) Komutan Yardımcılığını, başkent Priştine'de düzenlenen törenle Tuğgeneral Cahit İrican devraldı.

KFOR'dan yapılan açıklamaya göre, çok uluslu barış gücünün başkent Priştine'deki ana karargahında komutan yardımcılığı devir teslim töreni düzenlendi.

Törende, KFOR'un Komutan Yardımcılığı görevi, İtalyan Tuğgeneral Federico Bernacca tarafından Tuğgeneral Cahit İrican'a devredildi.

KFOR Komutanı Tümgeneral Enrico Barduani, Tuğgeneral İrican'a yeni görevinde başarılar diledi.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 29 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk kez 10 Ekim 2023-11 Ekim 2024 tarihlerinde yürütmüştü.