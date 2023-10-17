Kezer Çayı sonbaharda sessizliğe büründü Siirt'te yaz aylarında aşırı sıcaktan kaçmak isteyen, doğaseverlerin ve piknikçilerin ilk durağı olan Kezer Çayında sessizlik hakim oldu.

Kezer Çayı sonbaharda sessizliğe büründü

SİİRT - Siirt'te yaz aylarında aşırı sıcaktan kaçmak isteyen, doğaseverlerin ve piknikçilerin ilk durağı olan Kezer Çayında sessizlik hakim oldu.

Yaz aylarında günün her saatinde insanlarla dolup taşan ve nerdeyse yer bulmanın imkansız olduğu mesire alanı, soğuk havalarla birlikte ilgisini yitirdi.

Suyun metrelerce yükseldiği çayda kuraklık ve sulamaya bağlı olarak seviyesinde düşüş yaşanırken, dibi görüldü. Su akşının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği çayda, zemindeki kumlar ve taşlar gözükür duruma geldi.

Çevrede bulunan vatandaş Musa Tekin, soğuk havaların yüzünü göstermesiyle kimsenin uğramadığını söyledi. Yazın iğne atılsa yere düşmeyecek olan yerin şu an sessiz olduğunu belirten Tekin, "Bu sene havaların aşırı sıcak olması ile beraber çay kuruma noktasına geldi" dedi.