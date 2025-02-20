Keykubat Mahallesi'ne Yeni Aile Sağlık Merkezi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Keykubat Mahallesi'ne aile sağlık merkezi kazandıracaklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin pek çok mahallesine aile sağlık merkezi kazandırarak vatandaşları memnun ettiklerini belirtti.

İlçeyi her anlamda güzelleştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Gelibolu Sokak'ta "Ahmet Duran ve Salih Yılboğa Aile Sağlık Merkezi" yapılacağını ifade etti.

Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Her mahallemize ihtiyaç dahilinde birbirinden farklı hizmetler sağlıyoruz. Butik tarzda hayata geçirdiğimiz aile sağlık merkezlerimiz vatandaşlarımıza büyük rahatlık sağlıyor. Keykubat Mahallesi'ne de vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden yürüyüş mesafesinde yararlanmaları için hayırseverimizle aile sağlık merkezi kazandırıyoruz. Keykubat Mahallesi'ne yapılacak Ahmet Duran ve Salih Yılboğa Aile Sağlık Merkezi'miz zemin ve bir kattan oluşuyor. İçerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası, laboratuvar ve rezerv oda yer alıyor. Şimdiden Keykubat Mahallesi'ne ve Melikgazi'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum."