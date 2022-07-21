Keykubadiye Sarayı'nda kazı çalışmaları yeniden başladı

KAYSERİ'deki Keykubadiye Sarayı'nda, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte kazı çalışmaları yeniden başladı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, "Bizim taht salonu dediğimiz süslemeli olması gereken bir bölümde ne yazık ki küçük buluntularla çok fazla karşılaşamıyoruz. Bunun sebebi de çok büyük bir talan var" dedi.

Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından 1220'li yıllarda Kayseri'de yaptırılan ve Anadolu'yu istila eden Moğollar tarafından yıkılan Keykubadiye Sarayı'nın mimari yapısını gün yüzüne çıkarılması için 2015'te kazı çalışması başlatıldı. Bu kapsamda 7 yıldır devam eden kazı çalışmaları yaz mevsiminin gelişiyle birlikte yeniden başladı. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, "Keykubadiye Sarayı'nda bulunuyoruz. 1220'li yılların ortalarında yapılmış olan bir saray. O saraydan günümüze kadar çok fazla bir şey gelmemiş. Sadece iki tane yapı kalıntımız var. Biz bu iki yapı kalıntısı çevresinde kazı çalışmalarını yürütmeye çalışıyoruz. Kazılarımız bildiğiniz üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi adına yürütülmektedir. Biz 2015 yılından itibaren kazı çalışmalarına başladık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bulunduğumuz alanda kazı çalışmasını ilk kez geçen yıl yapmıştık. Bu alanda çok önemli verilerle karşılaştık. Geçen yıl aralık ayına kadar sürdürdüğümüz çalışmalarda arkamızda bulunan tonozlu yapının etrafını açtığımız alanda taht salonu dediğimiz mekanla karşılaşmıştık. Bu bizi çok heyecanlandırmıştı. Çünkü sarayın önemli bir bölümü olarak burayı tespit etmiştik. Tabi etrafında ne var ne yok onu çok fazla bilemiyoruz. Bu iki yapı kalıntısının dışında burada nasıl bir yapılaşmanın olduğuna dair henüz bir bilgimiz yok" diye konuştu.