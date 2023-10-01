Ketebe yazarları Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde okuyucularla buluşacak

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Ketebe Yayınevi yazarları okuyucularla buluşacak.

Albayrak Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, sevilen yazarlar Taksim Kitabevi Söyleşileri'nde edebi dünyalarını paylaşacak.

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'ndeki etkinliklerde ayrıca "Albayrak Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi" de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş, festival kapsamında bir dizi etkinlik yapılacağını belirterek, "Sergi, 15 gün boyunca çok amaçlı salonumuzda 10.00 ile 20.00 saatleri arasında meraklılarını bekliyor olacak. Aynı zamanda Taksim Kitapevi olarak kitapevi söyleşileri başlığı altında Ketebe Yayınlarından birçok yazarın söyleşi ve imza gününe ev sahipliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ise etkinlikte Ketebe yazarları ve hat sergisiyle bulunmaktan mutluluk duyduklarına işaret ederek, "Yediden yetmişe bütün sanatseverlere hitap eden ve İstanbul'un en kapsamlı kültür sanat etkinliği olarak karşımıza çıkan bu festivale Albayrak Grubu olarak katkı sağlayabilmek gurur verici." değerlendirmesini yaptı.

Söyleşilerin ilk gününde Jenny Molendyk Divleli'nin "Kitap Okuma ve Söyleşi" ile Dr. Savaş Barkçin'in "Müzik ve Medeniyet" söyleşisi gerçekleştirildi.

Program kapsamında 5 Ekim'de Hilal Çorbacıoğlu "Çocuklara Eşlik Etme Sanatı", 6 Ekim'de Ahmet Murat "Taşı Taşırma", 12 Ekim'de Ömer Faruk Can "İrade Terbiyesi" ve 14 Ekim'de Necmettin Salih Ekiz "Oryantalizm ve Kur'an" başlıklı söyleşilerde katılımcılarla bir araya gelecek.