Üye Girişi
Haberler

Kestane Toplamak İçin Çıkan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Kestane Toplamak İçin Çıkan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da kestane toplamak için evden çıkan 72 yaşındaki Alim Kasap'ın cansız bedeni, yaklaşık 50 saat sonra dere kenarında bulundu. İlk incelemelere göre, Kasap'ın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

SAKARYA'da kestane toplamak için evden çıkıp, geri dönmeyen Alim Kasap'ın (72) dere kenarında cansız bedeni bulundu.

Kocaali ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'ndeki evinden kestane toplamak için ayrılan Alim Kasap, geri dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. AFAD ile arama kurtarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Kasap'ın 50 saat sonra Fahri Dere mevkisinde cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre, Kasap'ın yaklaşık 15 metre yükseklikten dere kenarına düşüp, öldüğü tespit edildi. Kasap'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Levent KIZILASLAN/KOCAALİ(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Sakarya Güncel Yaşam Kaza

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu

 'Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi konuştu: İşler çığırından çıkınca sürekli tartıştım

İşte o hemşiresinin ilk sözleri
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.