Kestane ağaçlarındaki gal arısıyla mücadelede 'terminatör' böcek kullanıldı

Bartın'ın Ulus ve Kurucaşile ilçelerinde kestane ağaçlarına zarar veren gal arısıyla mücadele için 'Torymus sinensis' adlı böcekler ormana salındı. Gal arısının neden olduğu kestane verimindeki düşüşe karşı biyolojik mücadele yöntemi kullanıldı.

BATI Karadeniz'de, kestane ağaçlarına zarar veren gal arısıyla mücadele için üretilen 2 bin 620 'terminatör' böcek, Bartın'ın Ulus ve Kurucaşile ilçelerinde ormana salındı. 'Torymus sinensis' adlı böceklerle gal arısını azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Doç. Dr. Yafes Yıldız, " Türkiye'deki kestane alanlarının tamamında bu böceği görmek mümkündür. Hızla yayılma sebeplerinin arasında küresel ısınma var" dedi.

Türkiye'de ilk olarak 2014'te Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı, 2020'de Düzce'den sonra Zonguldak ve Bartın'da da görüldü. Bölgede kestane ağaçlarının yapraklarında oluşan tomurcuklanma nedeniyle kestane verimini düşüren gal arısı nedeniyle kestane balı üretiminde de azalma tespit edildi. Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakıp çiçek açmasını engelleyen gal arısı, zamanla ağaçları tamamen kurutmasıyla biliniyor.