KESOB Başkanlığına Şeyhi Odakır seçildi - Haberler

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Şeyhi Odakır seçildi.

Divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan'ın yaptığı genel kurul, bir otelde gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Ahmet Övünç'ün aday olmadığı, Şeyhi Odakır ile Hayrullah Şahin'in listelerinin yarıştığı genel kurulda, raporlar okunarak oylandı.

Toplantıda oda üyeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Şahin'in 125 oy aldığı genel kurulda, Odakır 186 oyla başkanlığa seçildi.

Eski başkan Ahmet Övünç ise veda konuşmasında 30 yılı aşkın süredir teşkilatın birçok kademesinde görev yaptığını, bu sürede birçok projeye öncü olduklarını kaydetti.