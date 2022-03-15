KESOB Başkanı Öztürk'ten esnafa kredi veya hibe desteği talebi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KESOB Başkanı Öztürk'ten esnafa kredi veya hibe desteği talebi

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
KESOB Başkanı Öztürk'ten esnafa kredi veya hibe desteği talebi

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, devletten 2-3 yıl geri ödemesiz kredi ya da belli miktarda hibe ödemesi talep ettiklerini belirtti.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, devletten 2-3 yıl geri ödemesiz kredi ya da belli miktarda hibe ödemesi talep ettiklerini belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 sürecinde devletin küçük esnafa bazı desteklerde bulunduğunu hatırlattı.

Yeni yıldaki zamların esnafın sıkıntı yaşamasına neden olduğunu vurgulayan Öztürk, esnafın ayakta kalabilmesi için desteklerin sürmesi gerektiğini aktardı.

Esnafın her zaman devletinin yanında olduğuna değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Devletimizden gelen desteklerin katlanarak devam etmesini bekliyoruz. Esnafımız fahiş zamların altından kalkamıyor. Faturalarda yapılan düzenlemelerin esnafımıza fazla katkısı olmadı. Maliyetlerin artması ürünlerin artışına, bu artış da vatandaşın cebine yansıyor. Ürünlerine yüksek zam yapmak istemeyen esnafımız günü kurtarmakla yetiniyor. Gerekirse devletimiz 2-3 yıl geri ödemesiz kredi ya da belli miktarlarda hibe ödemesi yapmalıdır."

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Kırşehir, Kredi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title