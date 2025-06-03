KESOB Başkanı Öztürk'ten Bayramda Küçük İşletmelere Destek Çağrısı

KESOB Başkanı Öztürk'ten Bayramda Küçük İşletmelere Destek Çağrısı
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Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Kurban Bayramı dolayısıyla küçük işletmelerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, esnafın desteklenmesinin ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, bayram alışverişi için küçük işletmelerin tercih edilmesi çağrısında bulundu.

Öztürk, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'nın paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Vatandaşlardan bayram alışverişini küçük işletmelerden yapmalarını isteyen Öztürk, esnafın ve küçük işletmelerin ayakta kalması gerektiğini belirtti.

Esnaf ve sanatkarların bu bayramda da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle hazırlandığını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bayram alışverişlerinde yerel esnafa destek olmamız, hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de aramızdaki bağları güçlendirecektir. Vatandaşlarımız, yıllardır tanıdığı, güvendiği ve malının arkasında durabilecek esnafımızdan alışverişlerini yapmalıdır. Bayramda, düğünde, cenazede yanımızda olan esnafımız bu günler vesilesiyle desteklenmelidir. Bizlere düşen bayramları gerçek manada değerlendirmek, milletçe birlik ve beraberliği perçinlemek, sevinçte, kederde bir ve beraber olabilmenin yüce erdemine ulaşmaktır. Kurban Bayramı'nın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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