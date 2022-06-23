KESOB'a bağlı oda başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ve bu birliğe bağlı 33 oda başkanını kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ile KESOB'a bağlı 33 oda başkanını ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Büyükkılıç, yeni yapılan seçim sonucunun esnaflara ve kente hayırlı olmasını temenni etti.

Kayseri'nin birlik ve beraberliğin sembolü bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Sizlere başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve 16 ilçe belediyemiz adına her zaman el ele birlikte en güzel hizmetleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim şehrimiz birliğin beraberliğin sembolü olan bir şehirdir. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum teşkilatlarıyla, yerel yöneticileriyle, iş adamlarımızla, hayırseverlerimizle dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor." ifadelerini kullandı.

Odakır ise verdiği desteklerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ederek, birliğe bağlı odalarda 32 bin esnafın bulunduğunu belirtti.

Mustafa Alan da şunları kaydetti:

"Huzurunuzda değerli başkanıma teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz cumartesi de Kahramanmaraş'ta müzemiz ödül aldı. Onu da ayrıca tebrik ediyorum. Yine kale içerisinde Ahilik Haftası'nda etkinlikler yaptık. Başkanım, özellikle KAYMEK kanalıyla o kadar güzel şeyler yaptırdı ki, yine bir dergi çıkardı. Türkiye'deki konfederasyonumuza, merkez birliğimize tüm birliklere gönderdim."

Oda başkanlarının talep ve önerilerinin de dinlendiği ziyarette, Başkan Büyükkılıç'a el dokuması kilim hediye edildi.