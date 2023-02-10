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Keşmirliler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti

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Keşmirliler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için eller semaya açıldı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için eller semaya açıldı.

Bölge genelindeki cami ve mescitlerde edilen dualarda Cammu Keşmirliler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenleri unutmadı.

İmam Hai Moulana Ahmad Saeed Naqshbandi, Keşmir halkı adına yaptığı konuşmada, Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Naqshbandi, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dilerken yaralılara acil şifa duasında bulundu.

Diğer yandan Keşmirliler, sosyal medya paylaşımlarında, depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için duydukları üzüntüyü ifade etti.

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Kaynak: AA / Güncel

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