Keşmir'de Sıcaktan Bunalan Filin Banyo Keyfi - Haberler

Keşmir'de Sıcaktan Bunalan Filin Banyo Keyfi
Xinhua - Güncel
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CAMMU, 12 Haziran (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in kışlık başkenti Cammu'da bir fil bakıcısı, sıcak bir yaz gününde evcil bir file banyo yaptırıyor, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
CAMMU, 12 Haziran (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in kışlık başkenti Cammu'da bir fil bakıcısı, sıcak bir yaz gününde evcil bir file banyo yaptırıyor, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Xinhua / Güncel