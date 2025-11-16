Keşmir'de Patlama: 9 Ölü, 32 Yaralı

SRİNAGAR, 16 Kasım (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yaz başkenti Srinagar'da meydana gelen patlamanın ardından hasar gören bir karakol, 15 Kasım 2025.

Polis cumartesi günü yaptığı açıklamada ele geçirilen patlayıcıların karakolda infilak etmesi sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını duyurdu. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)