Keşmir'de Patlama: 9 Ölü, 32 Yaralı
Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Srinagar şehrinde bir karakolda meydana gelen patlamada en az 9 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Patlayıcıların karakolda infilak etmesi sonucu yaşanan bu olay, bölgedeki güvenlik durumunu yeniden gündeme getirdi.
SRİNAGAR, 16 Kasım (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yaz başkenti Srinagar'da meydana gelen patlamanın ardından hasar gören bir karakol, 15 Kasım 2025.
Polis cumartesi günü yaptığı açıklamada ele geçirilen patlayıcıların karakolda infilak etmesi sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını duyurdu. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel