Keşmir'de leopar saldırılarında 3 çocuk öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşmir'de leopar saldırılarında 3 çocuk öldü

AA - Mehmet Alaca - Güncel
 - Güncelleme:
Keşmir'de leopar saldırılarında 3 çocuk öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir leoparın saldırısı sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir leoparın saldırısı sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Independent'ta yer alan habere göre, Uri bölgesindeki köylerde dolaştığı tahmin edilen bir leopar tarafından 3 çocuğun öldürülmesinin ardından, yetkililer söz konusu hayvanın canlı yakalanamaması halinde öldürülmesi emrini verdi.

Emir, Bernate köyünde yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğunun dün ormanlık alanda ölü bulunmasının ardından geldi.

Boniyar ve Kalsan köylerindeki ormanlık alanlarda da hafta sonu cesetleri bulunan 13 ve 15 yaşındaki iki çocuğun ölümünün arkasında leoparın olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer, hayvan etkisiz hale getirilene kadar halka dikkatli olmaları ve çocukların refakatsiz ormanlık alanlara girmemesi çağrısında bulundu.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

India Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title