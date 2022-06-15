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Keşmir'de Gündelik Hayat

Xinhua - Güncel
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Keşmir'de Gündelik Hayat

SRİNAGAR, 15 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar kentindeki Dal Gölü'nün üzerinde kurulan yüzen sebze pazarında insanlar sebze satmak için toplanıyor, 15 Haziran 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

SRİNAGAR, 15 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar kentindeki Dal Gölü'nün üzerinde kurulan yüzen sebze pazarında insanlar sebze satmak için toplanıyor, 15 Haziran 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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