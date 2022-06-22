Keşmir'de aralıksız devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi Sel ile mücadele eden insanlar Sular altında kalan ağaçlar Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde etkili olan aralıksız yağışlar nedeniyle eğitime ara verilirken yetkililer heyelan ve sel riskine karşı uyarılarda bulundu. Sel ile mücadele eden insanlar Sular altında kalan ağaçlar Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde etkili olan aralıksız yağışlar nedeniyle eğitime ara verilirken yetkililer heyelan ve sel riskine karşı uyarılarda bulundu. Srinagar kentinde vatandaşlar sular altında kalan yollarda devrilen ağaçları temizleyip kum torbalarıyla önlemler almaya çalıştı. AA / Faisal Khan - Güncel India Güncel Haberler

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