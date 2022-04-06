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KESMEK İÇİN ALDIĞI KAZ, PEŞİNDEN AYRILMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde Mustafa Zehir (35) 4 ay önce kesmek için aldığı kaz arasındaki bağ, dikkat çekiyor.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Mustafa Zehir (35) 4 ay önce kesmek için aldığı kaz arasındaki bağ, dikkat çekiyor. 'Paşa' ismini verdiği kaz, Mustafa Zehir ile kahvehaneye gidiyor, traktörünü takip ediyor.

Sart Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası Mustafa Zehir, 4 ay önce kesmek için bir arkadaşından kaz aldı. Ancak bir süre sonra kazın yanından ayrılmadığını, sürekli peşinden geldiğini fark eden Zehir, 'Paşa' ismini verdiği hayvanı kesmekten vazgeçti. Paşa, Mustafa Zehir'in peşinden kahvehaneye gidiyor, traktörü kullanırken kendisini takip ediyor. Mustafa Zehir, motosikletle hızlı gittiğinde de Paşa peşinden ayrılmıyor.

Paşa'yla aralarında özel bir bağ oluştuğunu belirten Mustafa Zehir, "Nereye gitsem peşimde. Yoldan geçenler, otomobilleri ile gidenler dönüp bize bakıyor. Uzaklaşmak istediğimde, arkamdan bir çocuk gibi sesini yükseltip, bağırıyor. Hatta bir süre 'Peşimden gelmesin' diye evin avlu kapısını kapatmak zorunda kalıyordum" dedi.

KESMEK İÇİN ALDIĞI KAZ, PEŞİNDEN AYRILMIYOR

KESMEK İÇİN ALDIĞI KAZ, PEŞİNDEN AYRILMIYOR

KESMEK İÇİN ALDIĞI KAZ, PEŞİNDEN AYRILMIYOR

KESMEK İÇİN ALDIĞI KAZ, PEŞİNDEN AYRILMIYOR

KESMEK İÇİN ALDIĞI KAZ, PEŞİNDEN AYRILMIYOR

KESMEK İÇİN ALDIĞI KAZ, PEŞİNDEN AYRILMIYOR

KESMEK İÇİN ALDIĞI KAZ, PEŞİNDEN AYRILMIYOR

KESMEK İÇİN ALDIĞI KAZ, PEŞİNDEN AYRILMIYOR

KESMEK İÇİN ALDIĞI KAZ, PEŞİNDEN AYRILMIYOR

KESMEK İÇİN ALDIĞI KAZ, PEŞİNDEN AYRILMIYOR

KESMEK İÇİN ALDIĞI KAZ, PEŞİNDEN AYRILMIYOR

KESMEK İÇİN ALDIĞI KAZ, PEŞİNDEN AYRILMIYOR

KESMEK İÇİN ALDIĞI KAZ, PEŞİNDEN AYRILMIYOR

KESMEK İÇİN ALDIĞI KAZ, PEŞİNDEN AYRILMIYOR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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