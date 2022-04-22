Keskin'den TBMM'nin 102. Kuruluş Yıldönümü Mesajı

Keskin'nin mesajı şu şekilde;"Esnaf ve sanatkar camiası olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 102. kuruluş yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, emperyalizmin dört koldan Anadolu'yu yok etmek için saldırdığı bir dönemde istiklal ve istikbal mücadelesinin karargahı ve kalbi olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; umutsuzluğun, yoklukların ve güçlüklerin yaşandığı bir dönem de kurtuluş ve kuruluşa giden yolda Anadolu'yu aydınlatan bir ışık ve rehber görevi üstlenmiştir.

23 Nisan 1920; bu topraklarda var olduğumuzu, ilelebet var olacağımızı tarihe altın harflerle yazdıran bir dönüm noktasıdır.

Esnaf ve sanatkar camiası; Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizi ve Türkiye Cumhuriyeti'mizi kuran iradeye ve milli ruha her zaman sahip çıkacaktır.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürkbaşta olmak üzere, İstiklal mücadelesi kahramanlarımızı, tüm aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor,

Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

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