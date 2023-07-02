KESK'ten Sivas Katliamı açıklaması

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), "Sivas Katliamı üzerinden tam 30 yıl geçti. Yüreğimiz kanamaya, yanmaya devam ediyor. Yaşanan onca katliam gibi Sivas Katliamı'nın da gerçek sorumlularının açığa çıkarılıp hesap sorulması engellendi, tetikçi katiller korundu, katillerin avukatlığı yapıldı. Katillerin avukatları mevcut iktidar tarafından milletvekili, belediye başkanı, bakan ve hatta Anayasa Mahkemesi üyesi yapılarak ödüllendirildi" açıklamasını yaptı.

KESK, Sivas Katliamı'nın 30. yıl dönümüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Sivas Katliamı üzerinden tam 30 yıl geçti. Yüreğimiz kanamaya, yanmaya devam ediyor. Yaşanan onca katliam gibi Sivas katliamının da gerçek sorumlularının açığa çıkarılıp hesap sorulması engellendi, tetikçi katiller korundu, katillerin avukatlığı yapıldı. Adresi, ikametgahı belli olan firari sanıklar yıllarca bulunmadı, katillerin bazılarının Sivas'tan hiç ayrılmadan yaşamlarına devam ettikleri, hatta resmi olarak haklarında arama kararları olmasına rağmen evlendikleri, askere gittikleri, işe girip çalıştıkları, ehliyet aldıkları anlaşıldı. Katillerin avukatları mevcut iktidar tarafından milletvekili, belediye başkanı, bakan ve hatta Anayasa Mahkemesi üyesi yapılarak ödüllendirildi. KESK olarak, otuzuncu yıl dönümü vesilesiyle, Sivas Katliamı nezdinde yaşadığımız tüm katliamları bir kez daha lanetleyip yaşamını yitiren insanlarımızı saygıyla anıyoruz."