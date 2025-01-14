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KESK'ten Mehmet Şimşek'e Sert Tepki: Enflasyon Hilesi İtirafı

KESK'ten Mehmet Şimşek'e Sert Tepki: Enflasyon Hilesi İtirafı
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KESK, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonu düşük tutma hilesini itiraf ettiğini belirterek, milyonlarca çalışanın her geçen gün daha fazla yoksulluğa itildiğini vurguladı. Bakan Şimşek'in MÜSİAD toplantısında yaptığı açıklamalar, TÜİK'in rakamlarının gerçek enflasyonu yansıtmadığını ortaya koyuyor.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in MÜSİAD'ın toplantısında TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyonu istediği gibi ayarladıklarını, reel ücretlerini erittikleri milyonları nasıl yoksulluğa ve sefalete ittiklerini itiraf ettiğini belirterek "22 yıldır ülkeyi yönetenler emekçilere, yoksullaştırdıkları halka tamamen sırtını dönmekle kalmamış, her gün sarf ettikleri sözlerle hepimizle dalga geçer hale gelmiştir" açıklamasını yaptı.

KESK, Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonla ilgili değerlendirmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı enflasyonu nasıl düşük tuttuklarını, bunun için başvurdukları hileyi itiraf etti" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maliye Bakanı enflasyonu nasıl düşük tuttuklarını, bunun için başvurdukları hileyi itiraf etti"

"Şaka değil, gerçek. Ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı enflasyonu nasıl düşük tuttuklarını, bunun için başvurdukları hileyi itiraf etti. MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TÜİK vasıtası ile enflasyonu düşük gösterme hilesini şu sözlerle itiraf etmiştir.'Enflasyon sepetinde bir karşılığı olmayan ürünleri Yeniden Değerleme Oranında (yüzde 43,93) arttırdık. Enflasyon sepetinde ağırlığı olan, karşılığı olan ürünleri ise enflasyon hedefi ile tutarlı bir şekilde hatta onun altında arttırdık'. Bakan Şimşek gülümseyerek, deyim yerinde ise ballandıra ballandıra anlattığı bu hileyi örneklendirmekten geri durmamıştır.

"Milyonlarca çalışanın her geçen gün daha fazla yoksulluğa, sefalete itildiğinin altını çiziyoruz"

KESK olarak yıllardır TÜİK'in iktidarın hedeflediği, arzuladığı enflasyonu hesaplama aracına dönüştüğünü, bunun için onlarca Ali Cengiz oyununa başvurulduğunu anlatmaya çalışıyoruz.

Milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin ücretlerinin, maaş artışlarının TÜİK tarafından açıklanan bu sanal enflasyon rakamlarına göre arttırıldığına dikkat çekiyoruz. Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonun en az yarısını yutan bu sanal TÜİK rakamlarına dayalı maaş-ücret artışları soncunda milyonlarca çalışanın her geçen gün daha fazla yoksulluğa, sefalete itildiğinin altını çiziyoruz. İktidar sözcüleri tüm kamuoyunun bildiği bu gerçekleri ısrarla inkar etmeye, pembe tablolar çizmeye, "İşçiyi, memuru, emekliyi, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik" nutukları atmaya devam ettiler.Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sözleri mevcut siyasal iktidarın enflasyon hilesi ile yıllardır milyonların ekmeği ile nasıl oynadığını tüm açıklığı ile ortaya koymuştur.

"Bakan Şimşek,  milyonları nasıl yoksulluğa, sefalete ittiklerini itiraf etmiştir"

Bakan Şimşek iktidarın TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyonu istediği gibi ayarladığını, milyonlarca çalışanın maaşlarını, ücretlerini TÜİK'e açıklattıkları bu sanal enflasyon hedefine göre arttırdıklarını, dolayısıyla reel ücretlerini erittikleri milyonları nasıl yoksulluğa, sefalete ittiklerini itiraf etmiştir. Kısacası rahmetli Sadri Alışık'ın o ünlü 'Bu da mı gol değil Hakim Bey?' repliğinde özetlediği bir durum yaşıyoruz. Devletin hazinesinden ve maliyesinden sorumlu Bakanı çıkmış: "Ey emekliler, işçiler, kamu emekçileri, asgari ücretliler biz sizi yıllardır kendi hedeflediğimiz enflasyon rakamları ile kandırıyoruz. Enflasyon sepetini, ürün ağırlıklarını kendimize göre belirliyoruz. Böylece istediğimiz enflasyon rakamını açıklıyoruz. Sizin maaşlarınızı, ücretlerinizi de bu sahte rakamlara göre arttırıyoruz" diyor. Bu sözlerden sonra biz de KESK olarak soruyoruz. Bu da mı gol değil?

"Önümüzde yaşanan tablo gayet açık ve nettir"

22 yıldır ülkeyi yönetenler emekçilere, yoksullaştırdıkları halka tamamen sırtını dönmekle kalmamış, her gün sarf ettikleri sözlerle hepimizle dalga geçer hale gelmiştir.Cumhurbaşkanı'nın 'fahiş fiyatlı ürünleri boykot edin' çağrısından, Hazine ve Maliye Bakanı'nın enflasyonu düşük gösterme hilesini paylaştığı sözlerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın; TÜİK'in sahte rakamlarına göre bile gerçekleşen enflasyonun 15 puan altında bırakılan asgari ücrete ilişkin 'İşverenlerimizden, ihracatçılarımızdan çok büyük tebrikler aldık' sözlerine kadar iktidar kanadından yapılan açıklamalar bu durumu fazlası ile ispatlamaktadır. Emeği ile yaşam savaşı veren tüm kesimleri, gözlerinin içine baka baka kendilerini nasıl yoksulluğa, sefalete terk ettiklerini anlatanların dayattığı kölelik düzenine karşı "Artık Yeter" demeye, insanca bir yaşam için omuz omuza vermeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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