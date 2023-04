Kesk'ten AKP'ye 'Mülakat' Tepkisi...Genel Sekreter Şenol Köksal: 'Kamuyu Yol Geçen Hanına Çevirip 'Artık Mülakatı Kaldıracağız'ı Samimi Bulmuyoruz.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Sekreteri Şenol Köksal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılacağı vaadine ilişkin “Bu güzellemeleri yapmaları bence kamu emekçilerini etkilememeli. Düne bakmalıyız, dün ne yaptığına bakmalıyız. Dün binlerce kamu emekçisini nasıl kapının önüne koyduğuna bakmalıyız. Kamuyu dejenere edip, yol geçen hanına çevirip arkasından ‘artık mülakat yapmayacağız’ı samimi bulmuyoruz. Her seçim döneminde AKP aynı yöntemi kullanmıştır. Bu seçim sürecinde fazlasıyla yaptı. Fazlasıyla yapmasının bir tane nedeni var. Artık bohça yama tutmuyor. Ekonomide yamalı bohça, adalette yamalı bohça, sosyal güvenlik de maliye de... Toplumu ilgilendiren tüm kamu hizmetlerinde artık yama tutmuyor” dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Sekreteri Şenol Köksal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılacağı vaadine ilişkin "Bu güzellemeleri yapmaları bence kamu emekçilerini etkilememeli. Düne bakmalıyız, dün ne yaptığına bakmalıyız. Dün binlerce kamu emekçisini nasıl kapının önüne koyduğuna bakmalıyız. Kamuyu dejenere edip, yol geçen hanına çevirip arkasından 'artık mülakat yapmayacağız'ı samimi bulmuyoruz. Her seçim döneminde AKP aynı yöntemi kullanmıştır. Bu seçim sürecinde fazlasıyla yaptı. Fazlasıyla yapmasının bir tane nedeni var. Artık bohça yama tutmuyor. Ekonomide yamalı bohça, adalette yamalı bohça, sosyal güvenlik de maliye de... Toplumu ilgilendiren tüm kamu hizmetlerinde artık yama tutmuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" vaadinde bulundu. Erdoğan'ın vaadini değerlendiren Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Sekreteri Şenol Köksal, "Her seçim döneminde AKP aynı yöntemi kullanmıştır. Bu seçim sürecinde fazlasıyla yaptı. Fazlasıyla yapmasının bir tane nedeni var. Artık bohça yama tutmuyor" diye konuştu.

Köksal, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"KAMU EMEKÇİSİ AKP'YE ÖFKELİ"

"Bunlardan bir tanesi de geldiğimiz noktada bundan bir ay önce af çıkardı bütün borçları affetti, ondan önce EYT'yi çıkardı, ondan önce bir dizi vergi, SSK borçlarını sildi. Şimdi de tam da kendisinin başlattığı kamuya istihdam süreci üzerinden 'pardon, hata yaptık' dercesine bundan sonra sanki böyle olacakmış gibi bir izlenim yaratmak istiyor. Çünkü kamu emekçisi, içerde çalışan da kamu emekçisi olamayan binlerce gencimiz de AKP'ye öfkeli. 100 aldığı bir sınavdan 90 aldığı sınavdan mülakatla elenmiş binlerce insan olduğunu biz biliyoruz. Tek koşulun AKP'li olup olmama üzerinden olduğunu da biz biliyoruz.

"ÜLKEDE SANKİ BİR ANDA YABANCI BİR POZİSYONA DÜŞÜYORSUNUZ DEVLET NEZDİNDE"

Mülakatın dışında sizinle ilgili de ciddi bir araştırma yapılıyor. Mülakatı geçseniz bir de bir yıla yayılan güvenlik soruşturmaları var. Sizi sadece savcılıktan götürmüş olduğunuz bir Adli Sicil Raporu'yla değerlendirmiyor. İdari takdir yetkisini kullanacağı için isterseniz hiçbir mahkemede yargılanmasanız bile yedi sülalenizi araştırabiliyor. Ülkede sanki bir anda yabancı bir pozisyona düşüyorsunuz devlet nezdinde.

"MAĞDURİYETLERİN ANA KAYNAĞI AKP'NİN TA KENDİSİDİR. ARTIK BOHÇA YAMA TUTMUYOR"

Mülakatın arkasında kendisine biat eden, kendi sözünden çıkmayan, her türlü konuda onun her dediğini yapan bir memur tipi yaratma ve kamuyu kullanma konusunda maharetli bir AKP'den bahsediyoruz. Bu güzellemeleri yapmaları bence kamu emekçilerini etkilememeli. Düne bakmalıyız, dün ne yaptığına bakmalıyız. Dün binlerce kamu emekçisini nasıl kapının önüne koyduğuna bakmalıyız. Mahkeme kararıyla dönenlere 'güvenlik soruşturması' yapıp yapmadığına bakmalıyız. Kamuyu dejenere edip, yol geçen hanına çevirip arkasından 'artık mülakat yapmayacağız'ı samimi bulmuyoruz. Çünkü kendi eliyle bozdu. Bütün yaşanan mağduriyetlerin ana kaynağı AKP'nin ta kendisidir. Her seçim döneminde AKP aynı yöntemi kullanmıştır. Bu seçim sürecinde fazlasıyla yaptı. Fazlasıyla yapmasının bir tane nedeni var. Artık bohça yama tutmuyor. Ekonomide yamalı bohça, adalette yamalı bohça, sosyal güvenlik de, maliye de... Toplumu ilgilendiren tüm kamu hizmetlerinde artık yama tutmuyor."