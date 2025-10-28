KESK, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na Karşı Danıştay'da Dava Açtı

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 2026-2027 dönemine ilişkin zam oranlarını belirleyen kararına karşı Danıştay'da dava açtı.

KESK'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iktidarın sermaye yanlısı ve emekçi karşıtı politikaları nedeniyle kamu emekçilerinin ve emeklilerin bir kez daha yoksulluk ve sefalet sınırında yaşamaya mahkum edildiği belirtildi.

Açıklamada, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca 1 Ağustos 2025 - 19 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik 8. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Yandaş konfederasyonun yol vermesiyle 4688 sayılı Kanunun 33. maddesi gereğince Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gidilmiştir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın, 4. Maddesinin 1, 2, 3. ve 4. fıkraları ile 2026-2027 yıllarını kapsayan ve kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren ücret artışına yönelik katsayı ve oranlar belirlenmiştir. Belirlenen ücret artış miktarları, kamu görevlilerinin sözleşme tarihi itibarıyla aldıkları ücretler, öngörülen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasındaki bariz farklar, alım gücündeki erime ve iktidarın genel olarak sermaye yanlısı emekçi karşıtı politikaları nedeniyle kamu emekçileri ve emeklilerini bir kez daha yoksulluk ve sefalet sınırında yaşamaya mahkum etmiştir. Konfederasyonumuz, bileşiminde iktidarın atadığı üyelerin çoğunlukta olduğu Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kamu emekçilerini ve emeklileri için yoksulluk sınırının da altında belirlenen artış miktarlarına ilişkin kararlarına karşı dava açmıştır. KESK'li olsun olmasın, sendikalı sendikasız tüm kamu emekçilerinin hak ve çıkarları için fiili ve meşru mücadelenin yanı sıra hukuksal mücadelemizi de sürdürmeye devam edeceğiz."

"Yoksulluk içerisinde yaşam sonucunu doğuracak ücret düzenlemesi açıkça hukuka aykırı"

KESK'in Danıştaya sunduğu dava dilekçesinde, 27 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gezete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın, "katsayıların belirlenmesi ve ücretlerin artırılması" başlıklı 4. maddesinin 1, 2, 3. ve 4. fıkralarının iptaline karar verilmesi istendi.

Ortalama memur ücretinin giderek eridiği, uzun zamandır yoksulluk sınırının altında kaldığı, kamu görevlilerine ödenen ücretlerin, parayla kıyaslanabilecek değerli madenlerden altınla olan alım gücü karşılaştırıldığında da aynı durumun ortaya çıktığı ifade edilen dilekçede, "Haziran 2015 itibarıyla bir devlet memurunun ortalama maaşı ile 24 adet çeyrek altın alınabilirken, haziran 2025 itibarıyla ancak 7 adet çeyrek altın

alınabilmektedir" denildi.

Dilekçede, çalışanların onurlu bir yaşam sürdürmesi, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirmesi yönünde Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş haklar ve devlete yüklenmiş olan sorumluluklar bulunduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Düzenlemelerin devlete yüklemiş olduğu görevler, Devletin çalışanlarına onurlu ve kendisini geliştirebileceği bir yaşam sunmasını ve buna uygun bir ücret ödemesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Anayasa ve uluslararası sözleşmeler ile belirlenmiş ilke ve kurallara aykırı olarak yoksulluk içerisinde yaşam sonucunu doğuracak ücret düzenlemesi açıkça hukuka aykırı olup, iptali gerekir."