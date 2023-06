KESK Eskişehir Şubeler Platformu üyeleri, yoksulluk sınırının üzerinde ücret talebiyle eylem yaptı

MELTEM KARAKAŞ

KESK Eskişehir Şubeler Platformu üyeleri, yoksulluk sınırının üzerinde ücret talebiyle yağmur altında eylem yaptı. Platform Dönem Sözcüsü Faik Alkan, "Zamlar durmadıkça maaşa zam yapsanız da bir işe yaramaz. Sağanak yağmur ardından şimşek gibi zamlar hayatımızı kararttı. Borçla yaşamak artık kaderimiz oldu" dedi.

KESK Eskişehir Şubeler Platformu üyeleri, dün akşam saatlerinde Hamamyolu Caddesi'nde zamları ve maaşları protesto etti. Burada açıklama yapan Platform Dönem Sözcüsü Faik Alkan, şunları söyledi:

"SAĞANAK YAĞMUR ARDINDAN ŞİMŞEK GİBİ ZAMLAR HAYATIMIZI KARARTTI"

"Eskişehir'de günlerdir yağmur altında kaldık. Islandık. Hatta yağmurlarda basın açıklamaları yaptık ama şimdi havaların normalleşmesiyle beraber zam fırtınası ve zam yağmurları altında bugün ayın 15'inde maaşlarımızı aldık. Bugün kamu emekçilerinin, memurların hesaplarına baktığımız zaman eksi bakiyelerde olduğunu görmek bizim için artık bir komedi, bir mizah haline geldi. Zam tartışmaları altında bugün bu açıklamayı yapıyoruz ve diyoruz ki; zamlar durmadıkça maaşa zam yapsanız da bir işe yaramaz. Sağanak yağmur ardından şimşek gibi zamlar hayatımızı kararttı. Seçimlerin ardından ülkenin gerçek gündemi olan ekonomide yaşananların kısa bir panoramasını yaptığımızda yaşadığımız tablo iğneden ipliğe zam ile açıklanır. Çaya, una, ekmeğe, makarnaya, benzine, mazota, LPG'ye, sigaraya, cep telefonuna, euroya, dolara, altına zam yağdı. Zamlar adeta ekonomi yönetiminin başındaki bakanımız adına yakışır şekilde bizleri çarptı. Şimşek gibi zamlar ardından vergiler altında ezilen memurlar bu ülkede açlığa terk edildi."

"ÜCRETİ İLE GEÇİNENLER DAHA DA FAKİRLEŞTİK"

"Zengin daha da zengin olurken biz ücreti ile geçinenler daha da fakirleştik" diyen Alkan, "Kamu emekçileri diğer toplumsal kesimler gibi yoksulluk ve sefalet politikaların bedelini ödemektedirler. Buradan yandaş sendikanın üyelerine de sesleniyoruz. Diyoruz ki, KESK Türkiye'nin her yerinde alanlarda. Sizlerin üye olduğu sendikalar ise sadece iktidarla aynı masada, aynı koltukta oturmaktadırlar. Bizler sefalette ortaklaşırken, bir yerde bunun sebebi de sizler oldunuz" şeklinde konuştu.

"BORÇLA YAŞAMAK ARTIK KADERİMİZ OLDU"

Alkan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Borçla yaşamak kaderimiz oldu. Ev fiyatları bir yılda yüzde 150'den fazla arttı. Kiralar 3-5 kat yükseldi. Eskişehir'de 14 bin liranın altında kiralık ev bulmak zor. En ucuz araba 600-700 bin lira. Seçimlerde verdiğiniz sözleri hayata geçirin. Diyorsunuz ki, memurları enflasyona ezdirmedik. O zaman TÜİK rakamlarına bakara insanca yaşayacak bir ücreti bizlerin maaşlarına yansıtınız. Bu ülkede yoksulluk sınırı 33 bin lirayı geçti. ve diyoruz ki bizim maaşlarımız en az 34 bin lira olmak zorundadır. Söz verdiğiniz mülakat uygulamasını bir an önce kaldırın. Bugün mülakat demek torpil demektir. Mülakat demek yandaşı kayırmak demektir. Bu sözleri hayata geçirin. Ayrıca 3600 ek göstergedeki adaletsizliği bir an önce giderin. Bütün kamu emekçilerine 3600 ek göstergeyi bir an önce yansıtın. İnsanca yaşam için bütün eğitim emekçilerini KESK ile beraber meydanlarda buluşmaya davet ediyoruz. Biz diyoruz ki, birleşe birleşe kazanabiliriz. Biz diyoruz ki kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."